Mazda презентовала в Китае EZ-6 с запасом хода в 1301 километр

Новый седан Mazda EZ-6 презентовали 26 октября в Китае. Построенный на гибридной платформе EPA компании Changan автомобиль представлен в 7 вариантах. Стоимость колеблется от 19 630 долларов до 25 250 долларов, сообщает Аbw.by.

EZ-6 предлагается и в полностью электрической, и в версии с увеличенным запасом хода. Он придерживается дизайна Mazda Kodo, отличаясь разделенными фарами, подсвеченным логотипом Mazda, светодиодными дневными ходовыми огнями.

Добавлено также 2 новых цвета – «лунный серый» и «сияющее золото», в которых использованы специальные нанопигменты для усиления эффекта.

У нового автомобиля - силуэт фастбэка и спойлер «утиный хвост», раскрывающийся на скорости выше 90 км/ч и способствующий улучшению аэродинамики. Габариты Mazda: длина 4921 мм, ширина 1890 мм, высота 1485 мм, а колесная база – 2895 мм.

В салоне авто - 14,6-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, 50-дюймовый дисплей дополненной реальности, цифровая приборная панель.

У электрической версии - задний двигатель мощностью 190 кВт, два варианта аккумуляторов - 56,1 кВт⋅ч для запаса хода по циклу CLTC в 480 км и 68,8 кВт⋅ч для запаса хода в 600 км. Оба аккумулятора заряжаются с 30 процентов до 80 процентов за 15 минут.

У базовой версии - мягкая гибридная система, которая включает двигатель объемом 1,5 л и мощностью 70 кВт (в паре с электродвигателем на 160 кВт). Две конфигурации аккумуляторов обеспечивают запас хода на электротяге 130 километров или 200 километров. А максимальный комбинированный запас хода составляет 1301 километр. Заряжается авто с 30 процентов до 80 процентов за 20 минут.