Ученые Сингапура создали мини-роботов размером с зернышко для точечной доставки лекарств

Ученые Наньянского технологического университета Сингапура представили уникальных мягких роботов, которые по размеру сопоставимы с зернышком, сообщает ecopravda.ru.

Эти устройства контролируются при помощи магнитных полей и могут точно доставить до четырех различных препаратов в заданной последовательности.

Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials. Они демонстрируют, что новые миниатюрные роботы не просто переносят большее количество лекарств, но также могут выпускать их по заранее заданной программе, что повышает их эффективность по сравнению с предыдущими аналогами.

Возглавляющий проект ассистент-профессор Лум Го Чжан отметил, что на идею разработки авторов вдохновил фильм 1960-х годов. Основная цель таких роботов - предложить людям более эффективные способы доставки лекарств.

В будущем команда планирует еще больше уменьшить размеры роботов, чтобы их можно было использовать для лечения сложных заболеваний - таких, как опухоли головного мозга или рак мочевого пузыря.