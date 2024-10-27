Школьница пошла на встречу с незнакомцем из интернета, а на другой день очнулась в комнате с тремя мужчинами

В городе Алапаевск Свердловской области продолжается расследование резонансного дела, в центре которого оказалась 15-летняя школьница Диана (имя изменено).

Девочка утверждает, что ее накачали чем-то неизвестным и изнасиловали. Сами мужчины обвинения полностью отрицают, пишет КП.

История произошла еще в январе 2024-го года, но подробности просочились в СМИ только в конце августа. Школьница рассказала полицейским, что с 29-летним Александром Б. познакомилась в интернете.

Они решили встретиться, и мужчина предложил Диане покататься на машине по городу. Затем Александр неожиданно посадил в автомобиль друга Никиту Б., после чего компания отправились в частный дом, принадлежащий семье Никиты.

Что произошло дальше, девочка помнит смутно. Ее мама Татьяна уверена, что дочку насильно выволокли из автомобиля и отвели в дом, потому что она не согласилась бы пойти в гости к малознакомым парням.

Пострадавшая говорит, что ее заставили выпить алкоголь, и она в какой-то момент отключилась. Диана уверена, что ее опоили каким-то сильнодействующим веществом.

Очнулась она на следующий день - голая. Напротив сидели и смеялись трое мужчин: к двум вчерашним добавился еще их общий знакомый Александр Ш.

Школьницу отпустили лишь после того, как распространилась информация о ее поисках. Но, прежде, чем отпустить, пригрозили сделать инвалидом, если та что-нибудь кому-то расскажет. Однако мать Дианы написала заявление в полицию.

Уголовные дела на мужчин завели не сразу, на это понадобилось несколько месяцев. Александр Б. и Александр Ш. в них проходят подозреваемыми, третий фигурант привлечен в качестве свидетеля.

Журналист «КП – Екатеринбург» связался с одним из подозреваемых - тем самым, который и познакомился со школьницей в интернете. Мужчина заявил, что Диана врет. Мол, у него красивая жена, и ему не нужны малолетки.

Пострадавшая сторона ничего не рассказала журналисту.

Все точки над i должен расставить суд.