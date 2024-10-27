В Москве продается новый ВАЗ-2105, который простоял в гараже больше четверти века

19:35 2024-10-27
В Москве продается новый ВАЗ-2105, который простоял в гараже больше четверти века

«Жигули» отлично сохранились, хотя не выделяются ни цветом, ни салоном автомобиля, владелец хочет выручить за них около 11 тысяч долларов.

В Москве на продажу выставили новый ВАЗ-2105, который простоял в гараже 26 лет. По словам продавца, машина с 1997-го по 2023-й годы не ездила вообще и все это время стояла в гараже.

В документах значатся 2 собственника, на одометре - 304 километра, а состояние "пятерки" соответствует концу 90-х. Как уточняет Мотор.ру, «Жигули» даже "обуты" в 13-дюймовые шины БЛ-85!

Предпродажная подготовка включила в себя установку поводков дворников, а также задних брызговиков. При этом подкрылков и правого зеркала в автомобиле нет.

Начинка классическая. Под капотом автомобиля - карбюраторный мотор 1.5 (71 сила, 110 Нм), сочетающийся с 5-ступенчатой «механикой».

У ВАЗ-2105 - банальный черно-серый салон и расхожий белый цвет кузова. Следов эксплуатации и коррозии нет.

За «Жигули» его владелец хочет выручить ни много ни мало 1,1 миллиона российских рублей, то есть около 11 тысяч долларов. 

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