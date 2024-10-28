Эксперты журнала «За рулем» протестировали Honda Pilot и впечатлились его ресурсами

Журналисты издания «За рулем» протестировали Honda Pilot, отметив их надежность, вместительность и мощность, сообщает carexpo.ru.

Как отмечают эксперты, 12-13 летние автомобили с гигантскими пробегами (в 300-400 тысяч километров) стоят 1,7- 2 миллиона российских рублей (17-20 тысяч долларов). Если на одометре машины менее 200 тысяч километров, она обойдется в 2,5 миллиона рублей (25 тысяч долларов).

В России предлагают Pilot с двигателем V6 3.5 (249, 257 л.с.), который известен своей надежностью. По словам специалиста издания, реставрация поршневой группы может понадобится только машине с пробегом в 300 тысяч километров.

Если говорить о коробке, то пятиступенчатый автомат PN3A долговечен, нужно лишь не забывать менять масло.

В итоге издание подвело свое резюме по «японцу»: он - частый гость рейтингов надежности, потому его живучесть трудно подвергать сомнениям.