В Китае стартовали продажи лифтбэка Mazda EZ-6

Продажи лифтбэка Mazda EZ-6, построенного на платформе EPA от Changan, начались в Китае.

Как уточняет журнал "За рулем", автомобиль предлагается и в чисто электрическом варианте, и с гибридной силовой установкой. Рекомендованная розничная цена варьируется от 139 800 до 179 800 юаней (около 19-24 тысяч долларов).

Mazda EZ-6 - это крупный лифтбэк, габариты авто - 4921×1890×1485 мм, колесная база составляет 2895 мм. Мощность электромобиля - 258 л.с.

Его гибридная силовая установка включает 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 95 л.с. и электромотор мощностью 218 л.с. Емкость тяговой батареи электромобиля - 56,1 (или 68,8) кВтч, а емкость тяговой батареи гибрида - 18,9 (или 28,4) кВтч.

Запас хода электромобиля - 480 (или 600 км), максимальный запас хода гибрида -1300 км

Автомобиль имеет все современные технологии и системы помощи водителю, оснащен медиасистемой на базе SoC Qualcomm Snapdragon 8155 и экраном с диагональю 14,6 дюйма. В нем есть также панорамная крыша и другие опции.