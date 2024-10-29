В Крупском районе оштрафовали водителя на 12 000 рублей

Инспекторы ГАИ остановили в августе нынешнего года в Крупском районе автомобиль Mercedes-Benz. Им управляла 70-летняя жительница Борисова, которая, двигаясь со скоростью 99 км/ч, превысила скорость на 29 км/ч.

Женщина свою вину не отрицала. «Я согласна, что, возможно, газанула на участке», – признает водитель на видео, показанном ГАИ.

Инспектор объяснил водителю, что ей дадут минимальный штраф в размере 40 рублей. Но потом произошло нечто странное: водитель в качестве взятки предложила инспекторам ГАИ сумму, равную размеру штрафа.

Борисовчанка оставила 40 рублей на коробке передач служебного автомобиля. Возможно, ей не хотелось попасть с этим нарушением ПДД в базу. Инспекторы напомнили, что за взятку предусматривается уголовное наказание, но водитель была настойчива.

В итоге было возбуждено уголовное дело - по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 431 УК РБ. А сейчас, как пишет Аbw.by, стал известен приговор. Прокуратура Минской области сообщает, что штраф борисовчанке составил 300 базовых величин, то есть - 12 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.