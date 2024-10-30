Миллионер из Индии оставил наследство в 100 миллионов долларов своей овчарке

Миллиардер из Индии свое многомиллионное наследство оставил своей собаке, а также помощникам, пишет Daily Mail.

Ратан Тата, скончавшийся в начале октября в 86 лет в Мумбаи, его состояние оценивалось более, чем в 100 миллионов долларов. Основная часть этой суммы досталась в наследство немецкой овчарке Тате, остальное - помощникам Конару Суббиаху и Раджану Шоу.

Родным и близким богач оставил совсем незначительную долю.

Тата всегда испытывал глубокую привязанность к животным. Мужчина не состоял в браке, у него не было детей, вся его жизнь была посвящена работе и заботе о питомце. Завещание тоже содержит «безграничную заботу» о собаке миллионера.

Тата свою карьеру начал с планов стать архитектором в Америке, однако вернулся в Индию по просьбе бабушки, чтобы присоединиться к семейному бизнесу.

Компания по производству соли и стали под его руководством к 1991 году расширилась и превратилась в один из крупнейших конгломератов Индии, который объединяет более сотни компаний.