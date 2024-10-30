Миллионер из Индии оставил наследство в 100 миллионов долларов своей овчарке

14:59 2024-10-30
Миллионер из Индии оставил наследство в 100 миллионов долларов своей овчарке

86-летний бизнесмен Ратан Тата не был женат, у него не было детей, всю свою жизнь посвятил работе и заботе о питомце.

Миллиардер из Индии свое многомиллионное наследство оставил своей собаке, а также помощникам, пишет Daily Mail.

Ратан Тата, скончавшийся в начале октября в 86 лет в Мумбаи, его состояние оценивалось более, чем в 100 миллионов долларов. Основная часть этой суммы досталась в наследство немецкой овчарке Тате, остальное - помощникам Конару Суббиаху и Раджану Шоу.

Родным и близким богач оставил совсем незначительную долю. 

Тата всегда испытывал глубокую привязанность к животным. Мужчина не состоял в браке, у него не было детей, вся его жизнь была посвящена работе и заботе о питомце. Завещание тоже содержит «безграничную заботу» о собаке миллионера.

Тата свою карьеру начал с планов стать архитектором в Америке, однако вернулся в Индию по просьбе бабушки, чтобы присоединиться к семейному бизнесу.

Компания по производству соли и стали под его руководством к 1991 году расширилась и превратилась в один из крупнейших конгломератов Индии, который объединяет более сотни компаний.

Инга Райтова
13:22

Инга Райтова

Лондонский Uber Green придумал конкурс для популяризации зеленого такси

Лондонский Uber Green придумал конкурс для популяризации зеленого такси

Его победителем станет тот, кто до конца ноября 2024-го года будет использовать электромобили Uber Green.
Инга Райтова
11:58

Инга Райтова

Китаец продал свое имущество и отправился в путешествие с парализованной матерью на спине

Китаец продал свое имущество и отправился в путешествие с парализованной матерью на спине

Сяо Ма уверен, что сейчас очень важно провести с родным человеком как можно больше времени.
Инга Райтова
10:23

Инга Райтова

В Крупском районе оштрафовали водителя на 12 000 рублей

В Крупском районе оштрафовали водителя на 12 000 рублей

Семидесятилетняя женщина превысила скорость и могла отделаться небольшим штрафом, но она решила дать инспекторам взятку.
Инга Райтова
17:23

Инга Райтова

В Щучинском районе Renault вырулил под встречный трактор, водитель авто погиб

В Щучинском районе Renault вырулил под встречный трактор, водитель авто погиб

Причину, по которой водитель легковушки оказался на встречной полосе, установят в ходе расследования в рамках уголовного дела.
Инга Райтова
16:30

Инга Райтова

В Китае стартовали продажи лифтбэка Mazda EZ-6

В Китае стартовали продажи лифтбэка Mazda EZ-6

Автомобиль предлагается в чисто электрическом варианте и с гибридной силовой установкой, цены колеблются в пределах 19-24 тысяч долларов.
Инга Райтова
15:23

Инга Райтова

Эксперты журнала «За рулем» протестировали Honda Pilot и впечатлились его ресурсами

Эксперты журнала «За рулем» протестировали Honda Pilot и впечатлились его ресурсами

Специалисты отметили, что «японец» является частым гостем рейтингов надежности, потому его живучесть трудно подвергать сомнениям.