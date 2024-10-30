В Нью-Йорке среди подростков растет популярность бега по крышам поездов метро

16:03 2024-10-30
В Нью-Йорке среди подростков растет популярность бега по крышам поездов метро

В результате таких рискованных развлечений в мегаполисе с начала года погибло шесть детей, общество бьет тревогу.

Нью-Йорк в последние месяцы стал свидетелем опасной тенденции среди подростков: катание на крышах поездов метро.

Как пишет сhicago24online.com, ситуация особенно обострилась после гибели детей.

Считается, что такая мода у подростков может быть связана с желанием получить популярность в социальных сетях, где подобного рода забавы находят признание, и молодежь рискует жизнью ради секундной славы.

С начала года в Нью-Йорке уже произошло 6 смертельных случаев, связанных с опасной игрой. 

Управление транспортом Нью-Йорка в связи с этой проблемой разрабатывает меры безопасности. Туда входит использование дронов для мониторинга популярных станций и сотрудничество с соцсетями для блокировки видео, которые прославляют эти действия.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс высказал соболезнования родным погибших детей и призвал общество более ответственно подходить к вопросам безопасности детей.

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