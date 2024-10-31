Глава Ростелекома Осеевский лично протестировал LADA e-Aura с передовой операционной системой «Аврора-авто»

18:43 2024-10-31
Глава Ростелекома Осеевский лично протестировал LADA e-Aura с передовой операционной системой «Аврора-авто»

Авторы проекта развития российской цифровой среды для автотранспорта планируют создание многих IT-продуктов под брендом LADA.

Делегация ПАО «Ростелеком» в ходе посещения дизайн-центр LADA в Тольятти приняла участие в неформальной встрече, где обсуждался вопрос развития российской национальной системы управления цифровой средой автомобиля.

Президент технологического гиганта РФ Михаил Осеевский лично протестировал экспериментальный образец электромобиля LADA e-Aura, работающий под управлением операционной системы «Аврора-авто».

Как уточняет Аbw.by, электромобиль бизнес-класса оснащен консолью с подлокотником и сенсорными панелями.

Как напоминает издание, в этом году в рамках ПМЭФ АВТОВАЗ, Ростелеком и «ИТЭЛМА» договорились о сотрудничестве в деле развития российской цифровой среды для автотранспорта на основе ОС «Аврора-авто», которую и разработала последняя.

Помимо операционной среды, планируется создание других IT-продуктов под брендом LADA, которые будут объединены в единую цифровую экосистему.

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