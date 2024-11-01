Дуров хочет превратить Telegram в видеоплатформу

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер уже «сделал первый шаг» к тому, чтобы стать видеоплатформой. По словам бизнесмена, видео в мессенджере просматривать стало удобнее.

При этом он напомнил, что ролики в различных чатах и каналах в Telegram до сих отображались в том формате, в котором были загружены. Пользователям из-за этого приходилось скачивать гигабайты информации, а потом ждать, пока видео полностью прогрузится.

Проблемы появлялись при просмотре даже коротких записей, заметил основатель мессенджера.

«Серверы Telegram с сегодняшним обновлением будут сжимать видео в несколько вариантов качества, оптимизировав их для потоковой передачи»,- заявил Павел Дуров.

Бизнесмен подчеркнул, что, благодаря нововведению, мессенджер теперь, в зависимости от скорости интернета, автоматически подбирает наиболее подходящее для ролика качество.