Дуров хочет превратить Telegram в видеоплатформу

18:40 2024-11-01
Дуров хочет превратить Telegram в видеоплатформу

Серверы Telegram с сегодняшним обновлением будут сжимать видео в несколько вариантов качества, оптимизировав их для потоковой передачи.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер уже «сделал первый шаг» к тому, чтобы стать видеоплатформой. По словам бизнесмена, видео в мессенджере просматривать стало удобнее.

При этом он напомнил, что ролики в различных чатах и каналах в Telegram до сих отображались в том формате, в котором были загружены. Пользователям из-за этого приходилось скачивать гигабайты информации, а потом ждать, пока видео полностью прогрузится.

Проблемы появлялись при просмотре даже коротких записей, заметил основатель мессенджера.

«Серверы Telegram с сегодняшним обновлением будут сжимать видео в несколько вариантов качества, оптимизировав их для потоковой передачи»,- заявил Павел Дуров.

Бизнесмен подчеркнул, что, благодаря нововведению, мессенджер теперь, в зависимости от скорости интернета, автоматически подбирает наиболее подходящее для ролика качество.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
18:18

Инга Райтова

Брутальный кроссовер Geely Cowboy будет серийным

Брутальный кроссовер Geely Cowboy будет серийным

Под таким названием на китайском рынке будет продаваться немного модернизированный Geely Icon.
Инга Райтова
17:18

Инга Райтова

Транспорт в Новополоцке станет электрическим

Транспорт в Новополоцке станет электрическим

В рамках пилотного проекта в городе появится электрический транспорт и сопутствующая ему зарядная инфраструктура.
Инга Райтова
19:29

Инга Райтова

Медведь в США залез в автомобиль и разломал салон

Медведь в США залез в автомобиль и разломал салон

Водитель из штата Монтана считает: когда животное забралось в пикап, дверь захлопнулась, и зверь запаниковал.
Инга Райтова
18:43

Инга Райтова

Глава Ростелекома Осеевский лично протестировал LADA e-Aura с передовой операционной системой «Аврора-авто»

Глава Ростелекома Осеевский лично протестировал LADA e-Aura с передовой операционной системой «Аврора-авто»

Авторы проекта развития российской цифровой среды для автотранспорта планируют создание многих IT-продуктов под брендом LADA.
Инга Райтова
18:21

Инга Райтова

Китайский производитель электрокаров BYD впервые обошел по выручке Tesla

Китайский производитель электрокаров BYD впервые обошел по выручке Tesla

Выручка BYD по итогам трех месяцев показала рост на 24 процента, в целом уровень доходов составил 28,2 миллиарда долларов.
Инга Райтова
16:57

Инга Райтова

В Европе заработали ввозные пошлины на электромобили из Китая

В Европе заработали ввозные пошлины на электромобили из Китая

Согласно принятому ЕС решению, таможенные пошлины на ввоз на территорию Европы электромобилей из КНР повышены на 35,5 процента.