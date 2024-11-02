На заре открытия технологии рентгена многие пациенты получили сильные облучения и заболели раком

13:06 2024-11-02
На заре открытия технологии рентгена многие пациенты получили сильные облучения и заболели раком

Люди в начале 20-го века не понимали опасность от длительного радиационного воздействия и даже покупали рентгенаппараты в развлекательных целях.

Немецкий инженер-механик и физик Вильгельм Конрад Рентген, работая в лаборатории с трубкой Крукса, в 1895 году обнаружил невидимые лучи, которые способны проходить через бумагу и дерево.

Профессор назвал их Х-лучами. Рентген обнаружил также способность таких лучей воздействовать на фотографическую пленку.

Рентген назвал изобретение своей фамилией, причем не искал патентов на это открытие. Он просто хотел, чтобы общество получило пользу из практического применения рентгеновских лучей. В 1901-м году Вильгельму Конраду Рентгену присудили первую Нобелевскую премию по физике.

Однако на заре использования такой технологии не все понимали опасность от длительного радиационного воздействия. Люди в начале 20-го века могли даже купить собственный рентгеновский аппарат в развлекательных целях. 

Чем это чревато, свидетельствует сохранившееся фото руки рентгенолога Королевской лондонской больницы. На нем показаны повреждения, которые в 1900-м году были нанесены человеку радиационные лучи.

Каждое утро рентгенолог калибровал машины, делая для этого рентгеновские снимки своих рук, совсем не осознавая возможных последствий. 

Как пишет блогер Изян на платформе Дзен, такая беспечность завершалась для людей заболеваниями раком или ампутацией рук. Чем именно завершилась история с рентгенологом королевской больницы, точно неизвестно. Но в том, что он сильно пострадал, сомневаться не приходится. 

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