Российская молодежь отдает предпочтение беспилотному транспорту

В России провели опрос по поводу готовности к беспилотному транспорту. Готовность пересесть на такие автомобили выразили только 38 процентов респондентов, свидетельствуют данные Superjob.
Больше всех интерес к транспорту будущего проявила молодежь. 52 процента россиян в возрасте до 34 лет готова пользоваться беспилотными автомобилями.
Самыми лояльными к таким технологиям оказались жители Красноярска (45 процентов), Казани и Екатеринбурга (по 44 процента).
В Москве желающих ездить на беспилотниках 39 процента.
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