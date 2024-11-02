Российская молодежь отдает предпочтение беспилотному транспорту

15:40 2024-11-02
Российская молодежь отдает предпочтение беспилотному транспорту

Самыми лояльными к таким технологиям оказались жители Красноярска, Казани и Екатеринбурга.

В России провели опрос по поводу готовности к беспилотному транспорту. Готовность пересесть на такие автомобили выразили только 38 процентов респондентов, свидетельствуют данные Superjob.

Больше всех интерес к транспорту будущего проявила молодежь. 52 процента россиян в возрасте до 34 лет готова пользоваться беспилотными автомобилями.

Самыми лояльными к таким технологиям оказались жители Красноярска (45 процентов), Казани и Екатеринбурга (по 44 процента).

В Москве желающих ездить на беспилотниках 39 процента.

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