На этапе «Формулы-1» в Бразилии произошла серьезная авария

17:29 2024-11-03
На этапе «Формулы-1» в Бразилии произошла серьезная авария

Пилот «Уильямса» Александер Албон из Таиланда перед первым поворотом на трассе не сумел справиться с управлением и врезался в отбойник.

В серьезную аварию в квалификации 21-го этапа «Формулы-1» - Гран-при в Бразилии - попал тайский пилот «Уильямса» Александер Албон из Таиланда, сообщает Газета.ру.

Инцидент случился в 3-м сегменте квалификации. Пилот перед первым поворотом на трассе не сумел справиться с управлением и врезался в отбойник. Его болид в итоге был серьезно поврежден: пострадали передняя и задняя подвески, антикрылья.

Албон. к счастью, смог покинуть машину без посторонней помощи, однако при этом держался за руку.

В ходе квалификации произошел еще ряд аварий, и гонка из-за этого была приостановлена. Инциденты случились с участием аргентинского пилота «Уильямса» Франко Колапинто, канадца Лэнса Стролла из «Астон Мартин», испанского гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса и других.

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