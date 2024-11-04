В Новосибирске более чем за 100 тысяч долларов продается экспортная версия ВАЗ-2105

11:51 2024-11-04
В Новосибирске более чем за 100 тысяч долларов продается экспортная версия ВАЗ-2105

На одометре автомобиля всего 10 километров, в свое время машина даже не прошла предпродажную подготовку.

Уникальный экспортный ВАЗ-2105, который когда-то должен был отправиться в Литву, выставлен на продажу в Новосибирске.

За авто, у которого на одометре всего 10 километров, владелец просит 10 миллионов российских рублей (более ста тысяч долларов), уточняет carexpo.ru.

Машина в свое время даже не прошла предпродажную подготовку, у нее открывали лишь водительская дверь и капот. На других элементах стоят заводские пломбы.

Уточняется, что машина куплена в 1998 году. Кресла в ее салоне упакованы в целлофан, кузов тоже накрыт целлофаном. Под автомобиль установлены упоры для разгрузки подвески, на дисках сохранились заводские печати.

ВАЗ-2105 - авто классического семейства Волжского автозавода. У «пятёрки», как и у других Lada, были свои экспортные версии. 

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