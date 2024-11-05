Apple хочет заняться созданием оптимальных «умных очков»

14:49 2024-11-05
Apple хочет заняться созданием оптимальных «умных очков»

Компания планирует разработать продукт более простой и дешевый, нежели ее гарнитура дополненной реальности Vision Pro.

Apple планирует заняться разработкой «умных очков», сообщает ntv.ru.

Компания уже приступила к исследованиям по методу фокус-группы. Она собирает отзывы о продуктах, уже выпущенных на рынок, чтобы оценить их плюсы и минусы.

У Apple уже имеется гарнитура дополненной реальности Vision Pro за 3499 долларов, которая увидела свет в феврале. Однако ее считают очень громоздкой и дорогой, потому она вряд ли станет массовым продуктом.

Тем временем Meta успеха добилась с более простым продуктом. Созданные ею в партнерстве с Luxottica Group SpA за 299 долларов не являются настоящими очками дополненной реальности, потому что не накладывают информацию на стекло. Тем не менее, они позволяют снимать видео, принимать телефонные звонки, задавать вопросы помощнику с ИИ.

Meta также представила предварительные варианты очков дополненной реальности. Эти модели могут смешать реальный мир с цифровыми наложениями игр, текстов, приложений. Но для потребителей продукт будет готов в течение минимум нескольких лет.

Эксперты утверждают, что Apple может попытаться создать облегченную версию устройства с дополненной реальностью, которая можно было бы носить целый день и которая потенциально могло бы заменить iPhone.

Ранее движение в данном направлении застопорилась из-за многочисленных технических проблем.

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