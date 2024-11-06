В Китае создали уникальный электрический фургон-трансформер, который размером меньше, чем Lada Niva Legend

Миниатюрный электрофургон Zhiguang EV выпустила китайская Wuling. Будущая новинка, по данным сайта CarNewsChina, получит прежде всего пассажирскую модификацию.
Для модели также подготовят необычные коммерческие версии. Скажем, на базе батарейного фургона разработчики построят бар на колесах, передвижную мастерскую, автокемпер.
Пассажирские и коммерческие электрофургоны будут представлены в модификации, подразумевающей два передних сиденья и грузовое пространство, которое можно использоваться под разные задачи.
Габариты Wuling Zhiguang EV таковы: 3685 мм в длину при 2600-мм колесной базы.
Батарейная модель таким образом, уступает в размерах Lada Niva Legend.
Пассажирская версия фургона сертифицирована с двумя рядами сидений в салоне, полноценным остеклением кабины, задними сдвижными дверьми.
Предполагается, что авто получит 41-сильный электромотор. Максимальная скорость этой компактной машины - сто километров в час.
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