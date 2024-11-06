В Беларусь на частном джете прилетел актер Тиль Швайгер для участия в съемках

Актер Тиль Швайгер прибыл на съемки в Беларусь, сообщает Газета.ру.
Знаменитость прилетел в Минский аэропорт на частном джете. Швайгер намерен принять участие в промо-ролике о дрифте.
Артист известен миру по таким по фильмам, как «Достучаться до небес», «Босиком по мостовой», «Мед в голове», «Красавчик».
Ранее, в апреле, Швайгер заявил о борьбе с сепсисом. Актер две недели принимал антибиотики.
Сепсис проявился после того, как артист в 2023 году ударился голенью и в открытую рану попали микробы. В итоге у него образовалась язва, которая с течением времени становилась только хуже.
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