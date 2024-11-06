Земле грозит новым потопом ледник «Судного дня»

18:20 2024-11-06
Земле грозит новым потопом ледник «Судного дня»

Ученые озабочены стремительным таянием ледника Туэйтса, расположенного в Западной Антарктиде.

Свои предположения озвучили ученые по поводу стремительного таяния ледника Туэйтса в Антарктиде.

Как сообщает potokmedia.ru, уязвимость ледника объясняется глобальным потеплением и вызванными им теплыми приливными течениями. Это со временем может привести к поднятию уровня океана, подтоплению прибрежных территорий.

По статистике, за год ледник теряет около 50 миллиардов тонн льда. И уровень моря в итоге поднимается на 4 процента.

Если ранее ученые считали, что таяние займет до 500 лет, то теперь прогнозы более неутешительные. По их словам, все происходит намного быстрее, чем ожидалось.

Тем не менее, защиту леднику можно обеспечить за счет подводных занавесов, тормозящих попадание на него теплых приливных течений. Но пока современные технологии не способны полностью остановить те изменения, которые происходят с природой, информирует Phys.org.

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