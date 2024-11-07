На Брестчине отсоединившийся от автомобиля прицеп убил двух человек

12:09 2024-11-07
На Брестчине отсоединившийся от автомобиля прицеп убил двух человек

На автотрассе «Ивацевичи-Пинск-Столин» прицеп от микроавтобусом Mercedes выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с Ford.

Смертельная авария произошла 6-го ноября около 23 часов на автотрассе «Ивацевичи-Пинск-Столин», сообщает пресс-служба МВД.

29-летний житель Столинского района, управлявший микроавтобусом Mercedes с прицепом, двигался по трассе.

На 107-м километре, около агрогородка Плещицы, прицеп отсоединился от автомобиля, выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с Ford, за рулем которого был 28-летний водитель.

В результате аварии 37-летний и 62-летняя жители Минска, находившиеся в авто в качестве пассажиров, погибли. Водитель и 37-летняя пассажирка Ford госпитализированы.

На место ДТП работали сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа.

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