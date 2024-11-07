Из-за падения продаж Nissan планирует уволить девять тысяч сотрудников

Японский производитель автомобилей Nissan собирается уволить 9 тысяч сотрудников, сообщает Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.

Компания, чтобы справиться с падением продаж, хочет сократить рабочие места, а также на 20 процентов - производственные мощности.

В этих целях компания намерена продать еще и 10 процентов акций Mitsubishi Motors, сократив свою долю с нынешних 34 процентов.

Nissan понизил свой прогноз по операционной прибыли за 2025-й финансовый год до 150-ти миллиардов иен (975 миллионов долларов) с 500 миллиардов иен.

План по восстановлению бизнеса японский автопроизводитель реализует уже около восьми месяцев, но вынужден пересматривать стратегию.

С начала 2024-го года Nissan понизил целевой показатель производства на 50 тысяч единиц (3,65 миллиона автомобилей).

Но с учетом того, что мировые продажи упали с апреля по сентябрь почти на четыре процента (до 1,6 миллиона) и этого уровня достичь может быть непросто.