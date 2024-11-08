Состоялся анонс премьеры электромобиля Avatr, который скоро поступит на рынок России

16:03 2024-11-08
Состоялся анонс премьеры электромобиля Avatr, который скоро поступит на рынок России

Суббренд китайской марки сейчас формирует пресс-парк и занимается поиском дилеров.

Представители Changan заявили, что премиальный бренд электромобилей Avatr на российский рынок выйдет уже в январе-феврале 2025 года, сообщает carexpo.ru.

Суббренд китайской марки сейчас формирует пресс-парк и занимается поиском дилеров.

Ранее стали известны характеристики Avatr 11 для России. Габариты модели, вне зависимости от количества ведущих осей, составляют 4880 х 1970 х 1601 мм. Колесная база - 2975 мм.

Авто с задним приводом оснащено синхронным мотором от компании Huawei с постоянными магнитами на 313 л.с.

Общая мощность полноприводного варианта - 571 л.с. Предполагается две версии емкости аккумулятора: на 90,4 и 116,8 кВт·ч. Запас хода - в диапазоне 575-625 км.

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