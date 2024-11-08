73-летняя американка уехала от мужа после его слов о Трампе

16:44 2024-11-08
73-летняя американка уехала от мужа после его слов о Трампе

Жительница Калифорнии Гэйл МакКормик почувствовала себя преданной, когда узнала, что супруг хочет голосовать за Трампа.

73-летняя жительница Калифорнии Гэйл МакКормик накануне президентских выборов в США 2016-го года, в которых победил Дональд Трамп, решила уйти от мужа, с которым они прожили 22 года.

По словам женщины, она почувствовала себя преданной, когда узнала, что супруг хочет голосовать за Трампа.

Сама пенсионерка считает себя «демократкой, склоняющейся к социалистам». По ее словам, она знала, что муж придерживается правых политических взглядов. Тем не менее, когда тот во время обеда с друзьями упомянул, что собирается голосовать за Трампа, она восприняла это как предательство.

Поддержка мужем Трампа, по словам МакКормик заставила ее пересмотреть свою жизнь и брак.

«Я почувствовала, что ранее обманывала себя. Между нами оказалась пропасть, о которой раньше я не думала».

После ухода Гэйл переехала из общего дома в Калифорнии в личные апартаменты в штате Вашингтон. Однако при этом добавила, что разводиться не намерена, потому что они «слишком стары для этого». Более того, пара продолжат вместе отдыхать.

«Я просто устала от споров из-за разных политических взглядов. Теперь, когда мы разъехались, мне не приходится больше 7 дней в неделю отстаивать свою точку зрения», — объяснила МакКормик.

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