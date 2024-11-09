Американка закурила в салоне Dodge Charger и в итоге сожгла автомобиль и нанесла ущерб себе и дому

Газ соприкоснулся с дымом сигареты, и результат оказался сокрушительным. Водитель получила серьезные ожоги третьей степени, а огонь с машины перекинулся на дом.

Помочь ей потушить пламя пытались соседи, но, тем не менее, зданию был нанесен существенный ущерб. А авто сгорело дотла.

"Любые емкости с горючим опасно оставлять в автомобиле дольше, чем это требуется для транспортировки в нужное место", напоминают эксперты. Еще более опасно создать открытый огонь внутри автомобиля при перемещении емкости с горючим.