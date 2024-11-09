Американка закурила в салоне Dodge Charger и в итоге сожгла автомобиль и нанесла ущерб себе и дому

30-летняя американка из Северной Каролины не успела закурить в своем Dodge Charger, как от взрыва вылетели стекла.
Женщина получила серьезные травмы, авто загорелось. Шокирующий инцидент заставил многих задуматься: как такое могло произойти? Этим вопросом задалось издание Уahoo.com.
Автомобили не взрываются так внезапно, даже в салоне кто-то курит. "Но в отчете WSOC указано, что источником взрыва стал баллон с пропаном, который был оставлен в багажнике", уточняет издание.
Газ соприкоснулся с дымом сигареты, и результат оказался сокрушительным. Водитель получила серьезные ожоги третьей степени, а огонь с машины перекинулся на дом.
Помочь ей потушить пламя пытались соседи, но, тем не менее, зданию был нанесен существенный ущерб. А авто сгорело дотла.
"Любые емкости с горючим опасно оставлять в автомобиле дольше, чем это требуется для транспортировки в нужное место", напоминают эксперты. Еще более опасно создать открытый огонь внутри автомобиля при перемещении емкости с горючим.
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