В Москве на продажу выставлен новый ВАЗ-2109, который никогда не стоял на учете

В Москве на продажу выставлен новый ВАЗ-2109, который ни разу не ставился на учет. «Девятка», выпущенная еще в 1997-м году, так и не получила номера, сообщает Мотор.ру.

Автомобиль не прошёл даже предпродажную подготовку. У авто нет зеркал заднего вида, дворников, брызговиков. В багажнике имеется нетронутый набор автомобилиста. На одометре при этом 913 километров.

ВАЗ-2109 - классического белого цвета, салон в серых тонах. В машине нет никаких сторонних доработок, следов коррозии.

Из артефактов эпохи также - заводские пломбы, классические 13-дюймовые штампованные диски от семейства «Спутник».

Под капотом авто - карбюраторный атмосферный 8-клапанный двигатель объёмом 1,5 литра, способный развивать 70 л.с. и 106 Нм. Тяга передаётся на переднюю ось через 5-ступенчатую «механику».

Продавец хочет выручить за автомобиль 2,5 миллиона российских рублей (около 25 тысяч долларов).