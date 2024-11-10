В Китае выпустили электрокар L6 со сверхбыстрой зарядкой

16:14 2024-11-10
В Китае выпустили электрокар L6 со сверхбыстрой зарядкой

Компания IM Motors представила линейку электрических седанов L6, куда вошла премиальная модель с уникальным аккумулятором.

Уникальную батарею, способную поддерживать сверхбыструю зарядку, получила премиальная версия электроавтомобиля L6 Max Lightyear Edition.

Компания IM Motors представила линейку электрических седанов L6, куда вошла премиальная модель с уникальным аккумулятором. Версия стоимостью порядка 49 000 долларов имеет полутвердотельную батарею на 900В (под названием Lightyear), поддерживающую сверхбыструю зарядку.

Аккумулятор Lightyear гарантирует расчетный запас хода до 1000 километров по циклу CLTC в двухмоторной полноприводной версии. Аккумулятор, кроме того, поддерживает пиковую скорость зарядки 400 кВт, и это позволяет автомобилю добавлять по 400 километров запаса хода примерно за 12 минут.

Разработанная компанией Suzhou Qingdao New Energy Technology батарея тоже оснащена защитой от перегрева.

Седан L6 Max Lightyear Edition недавно появился в официальном списке одобренных автомобилей Минпромышленности и информационных технологий Китая. Следовательно, и его выход на местный рынок не за горами.

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