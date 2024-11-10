Археологи обнаружили в Мексике храм с воротами в загробный мир

16:38 2024-11-10
Археологи обнаружили в Мексике храм с воротами в загробный мир

Древний город Митла был когда-то центром культа сапотекского бога смерти Питао Безелао.

Подземные туннели исследовали ученые в древнем мексиканском городе Митла. Сапотеки считали их входом в загробный мир, сообщает газета Взгляд.

Глубина некоторых туннелей составляет 30 метров. Город Митла был когда-то центром культа сапотекского бога смерти Питао Безелао.

Исследования 2023-го года показали: под церковью Сан-Пабло, которую возвели на руинах одного из важных храмов сапотеков, есть глубокие туннели.

Основатель проекта ARX Марко Вигато заявил, что это может быть входом в так называемый Лиобаа - подземный мир сапотеков.

По словам Вигато, сапотеки верили в существование под Митлой подземного лабиринта, считая его входом в загробный мир.

«Сапотеки верили, что подземный лабиринт под Митлой - вход в подземный мир или Лиобаа. Митла о этой причине была центром культа Питао Безела - сапотекского бога смерти и подземного мира. На протяжении столетий город была кладбищем сапотекских королей и верховных жрецов», – подчеркнул он.

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