Житель Турции, чтобы бросить курить, запер голову в клетке

16:47 2024-11-10
Житель Турции, чтобы бросить курить, запер голову в клетке

К такому методу он решил прибегнуть потому, что его отец скончался от рака легких из-за многолетнего курения.

Житель Турции Ибрагим Юсель, отчаявшись бросить курить, решил запереть свою голову в круглой клетке. Единственный ключ от нее он отдал жене, сообщает журнал Вокруг света.

К такому методу он решил прибегнуть потому, что его отец скончался от рака легких из-за многолетнего курения.

Юсель тоже страдал от пагубной привычки: курил в день по две пачки сигарет около двадцати лет. Мужчина был полностью зависим от курения и не мог самостоятельно остановиться.

Увидев мотоциклетный шлем, Ибрагим решил, что он станет каркасом для его задумки. Он взял 40 метров медной проволоки и соорудил себе клетку, оснащенную замком. Потом он запер голову внутри и отдал ключ жене. Она открывает клетку только во время еды.

Неизвестно, сработало ли его устройство, потому что новых новостей от Юселя и его семьи не поступало. 

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