Белорусам объяснили, как проверить легальность работы такси

Пассажирам в Беларуси теперь проще узнать, легально ли их везет на такси: в стране появился новый реестр автомобильных перевозок. Для проверки легальности услуги достаточно просто ввести номер авто и время поездки.

Данный шаг позволит обеспечить безопасность и защиту прав пассажиров, пишет БелТА.

В будущем реестр будут дополняться данными от диспетчеров о заказах. За отсутствие такой информации, к слову, предусмотрена ответственность.

Всего в реестр автоперевозок пассажиров в нерегулярном сообщении включили 62 процента от общего количества водителей.