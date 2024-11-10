Белорусам объяснили, как проверить легальность работы такси

17:03 2024-11-10
Белорусам объяснили, как проверить легальность работы такси

В стране появился новый реестр автомобильных перевозок, для проверки легальности услуги достаточно просто ввести номер авто и время поездки.

Пассажирам в Беларуси теперь проще узнать, легально ли их везет на такси: в стране появился новый реестр автомобильных перевозок. Для проверки легальности услуги достаточно просто ввести номер авто и время поездки. 

Данный шаг позволит обеспечить безопасность и защиту прав пассажиров, пишет БелТА.

В будущем реестр будут дополняться данными от диспетчеров о заказах. За отсутствие такой информации, к слову, предусмотрена ответственность.

Всего в реестр автоперевозок пассажиров в нерегулярном сообщении включили 62 процента от общего количества водителей.

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