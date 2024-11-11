В Могилеве председатель товариществ деньги собственников жильцов потратил на увеличение груди любовницы

14:25 2024-11-11
В Могилеве председатель товариществ деньги собственников жильцов потратил на увеличение груди любовницы

Кроме пластики для любимых женщин глава частной коммунальной структуры приобрел на чужие деньги еще и 2 авто.

Председатель семи товариществ собственников в Могилевской области потратил средства жильцов на увеличение груди для любовницы и жены, сообщает БелТА. 

Об этом рассказал замначальника главного управления контроля строительства ЖКХ Владимир Бондарь. По его словам, вопиющий случай произошел в 2023 году.

Председатель товариществ оплатил собранными на капремонт и техобслуживание домов деньгами пластические операции по увеличению груди любовницы и жены. А еще - приобрел два автомобиля.

Согласно простым расчетам, при отчислении, к примеру, по 10 рублей с каждой квартиры при количестве в 100 квартир за год на счетах 7 домов можно было собрать около 84 тысяч.

Владимир Бондарь отметил: по новому постановлению правительства организациям-застройщикам и ТС теперь требуется обязательная аттестация.

А отчисления жильцов отныне будут аккумулироваться на специальном счету местных органов власти. Это позволит вести строгий контроль за использованием средств. 

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