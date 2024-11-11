Два лодочных гаражных кооператива имеют белорусскую прописку

Возможно, кто-то удивится, но в Беларуси есть такие уникальные гаражные кооперативы, как лодочные.

Как сообщает автор канала darakhovich в ТикТок, они находятся в Пинске и Гомеле. В частности, в Пинском зарегистрированы сотни маломерных судов - катамаранов, лодок, катеров, понтонов и так далее.

Для обывателя это - как музей под открытым небом. Для хозяев водного транспорта - возможность хранения своих лодок, получения квалифицированной консультации и так далее.

По словам автора, количество личного водного транспорта за последнее время сократилось, но все равно остается внушительным.