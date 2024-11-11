Два лодочных гаражных кооператива имеют белорусскую прописку

14:42 2024-11-11
Два лодочных гаражных кооператива имеют белорусскую прописку

В частности, только в Пинском зарегистрированы сотни катамаранов, лодок, катеров, понтонов и других видов маломерных судов.

Возможно, кто-то удивится, но в Беларуси есть такие уникальные гаражные кооперативы, как лодочные.

Как сообщает автор канала darakhovich в ТикТок, они находятся в Пинске и Гомеле. В частности, в Пинском зарегистрированы сотни маломерных судов - катамаранов, лодок, катеров, понтонов и так далее. 

Для обывателя это - как музей под открытым небом. Для хозяев водного транспорта - возможность хранения своих лодок, получения квалифицированной консультации и так далее. 

По словам автора, количество личного водного транспорта за последнее время сократилось, но все равно остается внушительным. 

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