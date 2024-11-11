17-летний TikTokер из Гомеля выиграл BMW M4 и хочет обменять его на квартиру бездомной

Известный видеоблогер и стример из России Михаил Литвин провел собственный конкурс на суперкреативное видео с его напитком.

Как уточняет Могилевонлайн, победителю он пообещал вручить BMW M4.

Выбор самого лучшего видео он доверил подписчикам своего Телеграмм-канала.

В итоге победителем оказался 17-летний TikTok-блогер Анатолий из Гомеля, снимавший ролики «Один литр Энжера вам либо два другому» с бездомной женщиной Викторией.

Победитель в своем очередном ролике заявил, что намерен продать выигранный автомобиль, чтобы на вырученные деньги купить бездомной героине съемок квартиру.