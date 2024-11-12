АвтоВАЗ полностью приостановил сборку Niva Legend и наполовину Niva Travel

17:26 2024-11-12
АвтоВАЗ полностью приостановил сборку Niva Legend и наполовину Niva Travel

По одной из версий, причиной может быть возвращение в авто подушек безопасности, которые ранее обещали добавить в стандартное оснащение.

Сборку всех Niva Legend, а также половины Niva Travel, остановил АвтоВАЗ. Как уточняет Мотор.ру со ссылкой на портал «Лада.онлайн», на официальном сайте lada.ru сообщается, что в прайс-листах семейства «Нива» появились отметки «автомобиль не производится».

Классический трёхдверный вездеход пока не выпускается во всех версиях, включая вариант Bronto. А у пятидверной Niva Travel остались в линейке три модификации из шести.

У всех исполнений Lada Niva в настоящее время есть литера '24. Издание предполагает, что, вероятно, речь идет о прекращении производства «старых» внедорожников, которое связано с переходом в новый модельный год.

По мнению инсайдеров, апгрейд может включать унификацию поворотных кулаков Lada Niva Legend и Niva Travel.

Но вероятнее всего, считают эксперты, причина в возвращении в авто после перерыва длиной в полтора года подушек безопасности, которые ранее обещали добавить в стандартное оснащение.

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