Российский сериал о дрифте стал финалистом старейшего фестиваля спортивного кино

13:08 2024-11-13
Российский сериал о дрифте стал финалистом старейшего фестиваля спортивного кино

Один из эпизодов второго сезона «RDS GP: Шинная борьба» покажут на большом экране в Палермо с 10 по 15 декабря.

Российский документальный сериал о дрифте «RDS GP: Шинная борьба» стал одним из финалистов 44-го Международного фестиваля спортивного кино Paladino d’Oro в Италии, сообщает Мотор.ру.

Всего в финал конкурса вошли 65 картин из разных стран.

Кроме того, один из эпизодов второго сезона RDS GP покажут в театре Политеама в Палермо с 10 по 15 декабря.

Paladino d’Oro Sport Film Festival - старейший мировой фестиваль спортивного кино. Премия на нем присуждается Академией спортивного кино, отмечаются выдающиеся проекты, которые раскрывают спортивные достижения, а также вдохновляющие истории.

Шоураннер, продюсер и режиссер трех сезонов проекта Александр Кузьмичев заявил, что для авторов фильма «огромная честь быть частью этого события».

"Мы вложили много сил в создание истории, раскрывающей не только захватывающие моменты российского дрифта, но и человеческих судеб", - сказал он.

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