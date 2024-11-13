Российский сериал о дрифте стал финалистом старейшего фестиваля спортивного кино

Российский документальный сериал о дрифте «RDS GP: Шинная борьба» стал одним из финалистов 44-го Международного фестиваля спортивного кино Paladino d’Oro в Италии, сообщает Мотор.ру.

Всего в финал конкурса вошли 65 картин из разных стран.

Кроме того, один из эпизодов второго сезона RDS GP покажут в театре Политеама в Палермо с 10 по 15 декабря.

Paladino d’Oro Sport Film Festival - старейший мировой фестиваль спортивного кино. Премия на нем присуждается Академией спортивного кино, отмечаются выдающиеся проекты, которые раскрывают спортивные достижения, а также вдохновляющие истории.

Шоураннер, продюсер и режиссер трех сезонов проекта Александр Кузьмичев заявил, что для авторов фильма «огромная честь быть частью этого события».

"Мы вложили много сил в создание истории, раскрывающей не только захватывающие моменты российского дрифта, но и человеческих судеб", - сказал он.