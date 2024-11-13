Первый полет австрийского летающего шоукара BlackBird запланирован на начало 2025 года

13:29 2024-11-13
Первый полет австрийского летающего шоукара BlackBird запланирован на начало 2025 года

Он способен поднять в воздух до 4 пассажиров общим весом не более 340 килограммов и развить скорость до 120 километров в час.

Австрийская компания CycloTech презентовала концепт пассажирского аппарата, который построен по схеме циклокоптера.

Демонстратор BlackBird имеет инновационную двигательную систему для летающих автомобилей. Технология циклоротера способна контролировать вектор тяги по силе и направлению на 360 градусов.

В шоукаре - 6 циклороторных двигателей седьмого поколения, обеспечивающих вертикальные взлет и посадку, а также - точное управление во всех направлениях, в том числе парковку и торможение в воздухе.

Два циклоротора на продольной оси самолета гарантируют боковой полет без крена и повышают маневренность.

Первый полет опытного образца с электрическим приводом состоится в первом квартале 2025 года.

Максимальный взлетный вес BlackBird - 340 килограммов, он может перевезти до 4 пассажиров. Технология позволяет продолжать и контролировать полет в случае отказа одного из двигателей.

Габариты BlackBird - 4900 х 2300 х 2000 мм. Он развивает скорость до 120 км/ч. Коптер может выполнять посадку при неблагоприятных метеоусловиях и приземляться на наклонные поверхности.

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