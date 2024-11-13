Первый полет австрийского летающего шоукара BlackBird запланирован на начало 2025 года

Австрийская компания CycloTech презентовала концепт пассажирского аппарата, который построен по схеме циклокоптера.

Демонстратор BlackBird имеет инновационную двигательную систему для летающих автомобилей. Технология циклоротера способна контролировать вектор тяги по силе и направлению на 360 градусов.

В шоукаре - 6 циклороторных двигателей седьмого поколения, обеспечивающих вертикальные взлет и посадку, а также - точное управление во всех направлениях, в том числе парковку и торможение в воздухе.

Два циклоротора на продольной оси самолета гарантируют боковой полет без крена и повышают маневренность.

Первый полет опытного образца с электрическим приводом состоится в первом квартале 2025 года.

Максимальный взлетный вес BlackBird - 340 килограммов, он может перевезти до 4 пассажиров. Технология позволяет продолжать и контролировать полет в случае отказа одного из двигателей.

Габариты BlackBird - 4900 х 2300 х 2000 мм. Он развивает скорость до 120 км/ч. Коптер может выполнять посадку при неблагоприятных метеоусловиях и приземляться на наклонные поверхности.