В российском сегменте люксовых авто появился новый лидер

Самым популярным люксовым авто в России стал Lamborghini Urus. Его продажи в сегменте растут уже четвертый месяц подряд, хотя по-прежнему невелики.

Как уточняет Мотор.ру, россияне в октябре купили 49 машин класса люкс, что больше на 44 процента (или на 15 единиц), нежели за тот же месяц 2023-го года.

В лидеры в модельном зачете вновь выбился кроссовер Lamborghini, на нем остановили свой выбор 13 покупателей.

В сентябре в люкс-сегменте авторынка России лидером был кроссовер Bentley Bentayga: за этот месяц было продано 10 машин такой марки.

Всего за 10 месяцев 2024-го года россияне купили 456 люксовых машин, что на 21 процент больше, чем за аналогичный период 2023-го года.