В Китае десятимиллионным автомобилем NEV стал Voyah Courage

Сошедший с конвейера Voyah Courage от Dongfeng стал в Китае 10-миллионным автомобилем NEV в 2024 году.

Под такой аббревиатурой подразумеваются машины на так называемых новых источниках энергии, которые не оставляют углеродного следа.

Ежегодная церемония подведения итогов производства в Китае автомобилей NEV состоялась в Ухане 14 октября. Впервые их объем превысил 10 миллионов единиц.

Поднебесная стала первой в мире страной, которая достигла этого рубежа.

Voyah Courage - среднеразмерный внедорожник на базе интеллектуальной электрической архитектуры ESSA. Он доступен на рынке в двух версиях: заднеприводном и с полным приводом.

Авто оснащено литий-железо-фосфатной батареей либо тройным литиевым аккумулятором. А запас хода варьируется от 570 до 901 километров.