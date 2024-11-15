На российский рынок выходит новый автопроизводитель из Кореи KGM

18:45 2024-11-15
На российский рынок выходит новый автопроизводитель из Кореи KGM

Речь идет об автокомпании KGM, ранее известной под именем Ssang Yong, бренд будет представлен авто и с полным, и с передним приводом.

На российском рынке в 2025 году пропишется новый корейский автопроизводитель, сообщает carsdaily.ru.

Речь идет об автокомпании KGM, ранее известной под именем Ssang Yong. 

На российских дорогах KGM будут представлены и с полным, и с передним приводом. Сейчас идут процедуры по сертификации автомобилей. Предполагается, что продажи под брендом KGM стартуют в первом квартале будущего года.

Пока автомобили этой марки представлены в РФ по схеме параллельного импорта. На рынке доступны кроссоверы Torres по 5 миллионов российских рублей (около 50 тысяч долларов), а также Rexton за 5,8 миллиона российских рублей (58 тысяч долларов).

В начале 2024 года KGM выложил короткий видеоролик, где презентовал две планируемые модели. Это - электрический пикап и кроссовер.

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