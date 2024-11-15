Житель Нигерии нарисовал самый большой рисунок в мире и попал в Книгу Гиннеса

Нигерийский доктор Фола Давид-Толарам установил мировой рекорд Гиннесса, создав огромный рисунок площадью, который занял 3300 квадратных метров.

Как сообщает Газета.ру, свое творение он посвятил культуре Нигерии. Рисунок представляет масштабную карту, на которой отражается разнообразие народов и культурные иконографии разных регионов страны.

«Нигерия - многокультурная страна. Я хотел создать то, что это подчеркивало бы», - отметил Давид-Толарам.

Перед началом работы мужчина путешествовал по стране, чтобы получше понять ее особенности и все это перенести на холст.

Свою картину мужчина назвал картину «Единство разнообразия». К слову, нарисована она водостойкими маркерами.