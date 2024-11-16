Volkswagen и американский Rivian объединились в альянс

18:22 2024-11-16
Volkswagen и американский Rivian объединились в альянс

На фоне такой новости акции убыточной американской марки подросли на 15 процентов.

Volkswagen и терпящий убытки американский Rivian создали альянс, сообщает Мотор.ру.

О закрытии сделки, которая была анонсирована минувшим летом, теперь объявили официально. Немецко-американский автомобильный альянс оформили как совместное предприятие Rivian and VW Group Technology LLC.

Со своей стороны, Volkswagen увеличил объем инвестиций в электромобильный стартап: Rivian в дополнение к ранее обещанным 5 миллиардам получит еще 800 миллионов долларов. На фоне такой новости акции американской марки подросли на 15 процентов.

Предполагается, что СП будет разрабатывать платформы для электромобилей. Rivian при этом пообещал предоставить Volkswagen доступ к своим технологиям.

А Volkswagen, в свою очередь, скорректировал стратегию электрификации и намеревается потратить треть «электромобильного» бюджета на автомобили с ДВС.

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