Стало известно, какие внедорожники будут собирать на Ульяновском автозаводе

Четыре новые модели Sollers - с кузовом на раме - будут собирать в индустриальном парке УАЗ, который расположен в Ульяновске.

Как сообщает news.ru, об этом рассказал гендиректор автомобилестроительной компании Sollers Николай Соболев.

Первыми, по его словам, на конвейер встанут пикапы ST6 и ST8 с полным производственным циклом. Потом планируется локализация премиум-пикапа ST9, а также создание внедорожника на его платформе.

По данным издания, сборку пикапа Sollers ST6 перенесли из Владивостока в Ульяновск из-за большей эффективности, потому что на Дальнем Востоке для этого автомобиля не производят компоненты.

Уточняется, что пикапы Sollers ST8 в продаже появятся уже в январе 2025 года, а ST9 в июле 2025 года. Когда увидят свет ST6 и внедорожник на платформе ST9, не уточняется.