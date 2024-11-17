Стало известно, какие внедорожники будут собирать на Ульяновском автозаводе

12:54 2024-11-17
Стало известно, какие внедорожники будут собирать на Ульяновском автозаводе

На конвейер встанут пикапы ST6 и ST8 с полным производственным циклом, а также премиум-пикап ST9 и внедорожник на его платформе.

Четыре новые модели Sollers - с кузовом на раме - будут собирать в индустриальном парке УАЗ, который расположен в Ульяновске.

Как сообщает news.ru, об этом рассказал гендиректор автомобилестроительной компании Sollers Николай Соболев.

Первыми, по его словам, на конвейер встанут пикапы ST6 и ST8 с полным производственным циклом. Потом планируется локализация премиум-пикапа ST9, а также создание внедорожника на его платформе.

По данным издания, сборку пикапа Sollers ST6 перенесли из Владивостока в Ульяновск из-за большей эффективности, потому что на Дальнем Востоке для этого автомобиля не производят компоненты.

Уточняется, что пикапы Sollers ST8 в продаже появятся уже в январе 2025 года, а ST9 в июле 2025 года. Когда увидят свет ST6 и внедорожник на платформе ST9, не уточняется.

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