У новых покупателей автомобилей Блиновской их могут конфисковать

Сергей Радько, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора», заявил, что новые покупатели автомобилей класса люкс обанкротившейся блогерши Елены Блиновской могут лишиться своих покупок через суд.

«У нового владельца могут конфисковать автомобиль, если сделка была совершена с неравноценным встречным исполнением. Иначе говоря - машину продали дешевле рыночной стоимости. Например - на 20-50 процентов. Это должен оспаривать или финансовый управляющий, или другие кредиторы», - заявил эксперт.

По его словам, такую сделку по купле-продаже машин можно оспорить, если будет доказано её проведение для вывода имущества из-под банкротства с взаимозависимым лицом.