На волне ажиотажа цена фирменных ботинок от БелАЗа рванула вверх

Фирменные ботинки БелАЗ заметно подросли в цене на волне ажиотажа.

Модели BL70 на сайте автопроизводителя из Жодино больше нету в наличии. Теперь заказывать придётся пары любого цвета.

При этом рабочая обувь от БелАЗа после импульса в соцсетях подорожала. Всего неделю назад ее можно было купить за 121 рубль, а сейчас ботинки с тиснением самосвала стоят уже 230 рублей.

В соцсетях БелАЗ выложил пост с подписью: «Спокойствие, ботинок хватит всем». По всей вероятности, желающих купить стильную обувь в моменте оказалось гораздо больше, нежели рассчитывал завод.

Ботинки под знаменитым белорусским брендом шьют в Китае, так что устранение дефицита займёт какое-то время.