Корейцы создали инновационное колесо, которое может менять форму

18:43 2024-11-18
Корейцы создали инновационное колесо, которое может менять форму

Применение технологии «морфинг» позволяет «подниматься» по лестнице людям в инвалидных колясках.

Инженеры Южной Кореи создали инновационную систему колес, применив технологию «морфинга», которая обеспечивает плавное изменение формы. Колеса, таким образом, позволяют «подниматься» по лестнице людям в инвалидных колясках.

Корейский институт машин и материалов презентовал так называемые «морфинг-колеса». Оснащенные такими колесами инвалидные кресла, роботы-автомобили могут преодолевать любые препятствия - от бордюров до неровностей. Даже лестниц.

Команда ученых надеется, что колеса-трансформаторы будут в будущем использоваться с двуногими и четвероногими роботами, позволив им перевозить полезные грузы, которые требуют стабильного перемещения в промышленных условиях.

«Цель в том, чтобы сделать такое колесо жизнеспособным для скорости около 100 км/ч. Либо - скорости среднего автомобиля», - отметил главный научный сотрудник южнокорейского KIMM Сон Сон Хёк.

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