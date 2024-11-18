Корейцы создали инновационное колесо, которое может менять форму

Инженеры Южной Кореи создали инновационную систему колес, применив технологию «морфинга», которая обеспечивает плавное изменение формы. Колеса, таким образом, позволяют «подниматься» по лестнице людям в инвалидных колясках.

Корейский институт машин и материалов презентовал так называемые «морфинг-колеса». Оснащенные такими колесами инвалидные кресла, роботы-автомобили могут преодолевать любые препятствия - от бордюров до неровностей. Даже лестниц.

Команда ученых надеется, что колеса-трансформаторы будут в будущем использоваться с двуногими и четвероногими роботами, позволив им перевозить полезные грузы, которые требуют стабильного перемещения в промышленных условиях.

«Цель в том, чтобы сделать такое колесо жизнеспособным для скорости около 100 км/ч. Либо - скорости среднего автомобиля», - отметил главный научный сотрудник южнокорейского KIMM Сон Сон Хёк.