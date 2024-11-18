Россиянка родила младенца с зубами

19:32 2024-11-18
Россиянка родила младенца с зубами

Такие случаи считаются большой редкостью, однако к патологиям их не причисляют.

Врачи роддома подмосковного Королева рассказали о новорожденном младенце с уникальной особенностью: мальчик родился с двумя зубами во рту.

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

Медики сразу обратили внимание, что у крохи есть два нижних резца. Вес малыша при рождении стандартный: 3200 граммов, рост составил 50 сантиметров.

«Беременность протекала нормально, роды матери были естественными и в срок. Мальчик родился здоровым, просто он немного опередил сверстников», - рассказала гинеколог больницы Юлия Яцевич.

Врач подчеркнула, что такой случай - большая редкость, однако его не относят к патологиям.

К слову, в семье роженицы есть другой ребенок, он родился без прорезавшихся зубов.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
19:55

Инга Райтова

General Motors сокращает тысячу работников, чтобы уменьшить расходы

General Motors сокращает тысячу работников, чтобы уменьшить расходы

Это не первое сокращение штата компании, в нынешнем году уже было уволено более 2 с половиной тысяч сотрудников.
Инга Райтова
18:43

Инга Райтова

Корейцы создали инновационное колесо, которое может менять форму

Корейцы создали инновационное колесо, которое может менять форму

Применение технологии «морфинг» позволяет «подниматься» по лестнице людям в инвалидных колясках.
Инга Райтова
18:25

Инга Райтова

Самолет не может вылететь из аэропорта в Португалии из-за массового побега хомяков

Самолет не может вылететь из аэропорта в Португалии из-за массового побега хомяков

Животные вырвались из клеток и разбрелись по багажному отсеку, они способны перегрызать электрокабели.
Инга Райтова
18:18

Инга Райтова

Будущим звездам спорта вручили белорусский автобус AVIOR

Будущим звездам спорта вручили белорусский автобус AVIOR

Представители компании КФ-АВТО презентовали автобус на 29 мест Республиканскому государственному училищу олимпийского резерва.
Инга Райтова
15:55

Инга Райтова

В конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2024» победила представительница Дании

В конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2024» победила представительница Дании

Этот титул достался 21-летней Кьер Тейлвиг, белорусская участница Элеонора Качаловская не прошла в финал.
Инга Райтова
14:37

Инга Райтова

На волне ажиотажа цена фирменных ботинок от БелАЗа рванула вверх

На волне ажиотажа цена фирменных ботинок от БелАЗа рванула вверх

Теперь белорусский аналог Timberland стал доступен только по предварительному заказу.