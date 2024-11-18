Россиянка родила младенца с зубами

Врачи роддома подмосковного Королева рассказали о новорожденном младенце с уникальной особенностью: мальчик родился с двумя зубами во рту.
Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.
Медики сразу обратили внимание, что у крохи есть два нижних резца. Вес малыша при рождении стандартный: 3200 граммов, рост составил 50 сантиметров.
«Беременность протекала нормально, роды матери были естественными и в срок. Мальчик родился здоровым, просто он немного опередил сверстников», - рассказала гинеколог больницы Юлия Яцевич.
Врач подчеркнула, что такой случай - большая редкость, однако его не относят к патологиям.
К слову, в семье роженицы есть другой ребенок, он родился без прорезавшихся зубов.
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