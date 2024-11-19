На Кубе обнаружили новый вид тарантула

18:38 2024-11-19
На Кубе обнаружили новый вид тарантула

Его назвали Trichopelma grande, генетически он близок к виду Trichopelma laselva, который обитает в Коста-Рике.

Исследователи Кубинского зоологического общества и Университета Масарика в Чехии и обнаружили на Кубе новый вид тарантула, сообщает therussiannews.ru.

Его назвали Trichopelma grande. Как говорится в статье ученых, опубликованной в Journal of Natural History, тарантул Trichopelma grande среди других представителей своего рода выделяется размерами и большими длинными волосками на ногах, придающих им вид перьевой метелки.

Обычно такие особенности присущи для древесных тарантулов, однако у Trichopelma grande наземный образ жизни, он обитает в норах на земле.

Чтобы изучить этот вид, учёные использовали метод секвенирования ДНК. Эксперты определили родственные связи нового вида. Оказалось, что Trichopelma grande близок к виду Trichopelma laselva, который обитает в Коста-Рике.

Помимо генетических, исследователи изучили и морфологические данные нового вида. Одна из них - чёткий рисунок на брюшке паука: пятна и полосы разного оттенка.

Верх тела Trichopelma grande покрыт густыми коричневыми волосками по краям, а центр остаётся гладким и тёмным. Новый вид обнаружен в пределах национального парка Виньялес на западе Кубы.

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