Японец, чтобы не принимать решений, 15 лет ест одни и те же блюда

19:29 2024-11-19
Японец, чтобы не принимать решений, 15 лет ест одни и те же блюда

38-летний Го Кита каждый день начинает с орехов и рамена, на обед он ест куриную грудку, на ужин жареную свинину с зеленой фасолью.

38-летний Го Кита нестандартного образа жизни начал придерживаться после того, как устроился на службу в сфере информационных технологий 15 лет назад, сообщает South China Morning Post.

Молодой Кита однажды понял, что устал от необходимости принятия огромного количества решений ежедневно - как на работе, так и в повседневной жизни. Тогда мужчина решил сократить выбор.

Каждый день Кита начинает с орехов и рамена, на обед он ест куриную грудку, на ужин - жареную свинину с зеленой фасолью. Он также регулярно принимает пищевые добавки для того, чтобы получать необходимые для здоровья питательные вещества.

Ежедневно японец носит рубашку и брюки одного фасона, у него много пар одинаковых носков и нижнего белья. Все рутинные дела - бритье, стирку и стрижку ногтей - он делает, согласно строгому расписанию.

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