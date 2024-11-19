Японец, чтобы не принимать решений, 15 лет ест одни и те же блюда

38-летний Го Кита нестандартного образа жизни начал придерживаться после того, как устроился на службу в сфере информационных технологий 15 лет назад, сообщает South China Morning Post.

Молодой Кита однажды понял, что устал от необходимости принятия огромного количества решений ежедневно - как на работе, так и в повседневной жизни. Тогда мужчина решил сократить выбор.

Каждый день Кита начинает с орехов и рамена, на обед он ест куриную грудку, на ужин - жареную свинину с зеленой фасолью. Он также регулярно принимает пищевые добавки для того, чтобы получать необходимые для здоровья питательные вещества.

Ежедневно японец носит рубашку и брюки одного фасона, у него много пар одинаковых носков и нижнего белья. Все рутинные дела - бритье, стирку и стрижку ногтей - он делает, согласно строгому расписанию.