В России двухлетний мальчик разгрыз ртутный градусник и попал в больницу

Двухлетний ребенок из города Атнинска в Татарстане простудился и находился дома с бабушкой.

Когда пожилая женщина отвлеклась, малыш откусил головку ртутного градусника и проглотил несколько шариков ртути, сообщает Газета.ру.

Когда вечером с работы вернулась мама, ребенок рассказал ей о своих «приключениях». Женщина показала сына педиатру больницы.

Врачи сделали маленькому пациенту рентген грудной и брюшной полости, который подтвердил, что в его тонком кишечнике находятся инородные тела. Шарики, к слову, из организма вышли самостоятельно, это подтвердила повторная диагностика.

По словам специалистов, мальчика уже выписали домой, его состояние удовлетворительное.