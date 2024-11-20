В России двухлетний мальчик разгрыз ртутный градусник и попал в больницу

18:41 2024-11-20
В России двухлетний мальчик разгрыз ртутный градусник и попал в больницу

Врачи сделали маленькому пациенту рентген грудной и брюшной полости, который подтвердил, что в его тонком кишечнике находятся инородные тела.

Двухлетний ребенок из города Атнинска в Татарстане простудился и находился дома с бабушкой.

Когда пожилая женщина отвлеклась, малыш откусил головку ртутного градусника и проглотил несколько шариков ртути, сообщает Газета.ру.

Когда вечером с работы вернулась мама, ребенок рассказал ей о своих «приключениях». Женщина показала сына педиатру больницы.

Врачи сделали маленькому пациенту рентген грудной и брюшной полости, который подтвердил, что в его тонком кишечнике находятся инородные тела. Шарики, к слову, из организма вышли самостоятельно, это подтвердила повторная диагностика.

По словам специалистов, мальчика уже выписали домой, его состояние удовлетворительное.

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