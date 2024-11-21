В США в 113 лет скончалась одна старейших жительниц страны

12:25 2024-11-21
В США в 113 лет скончалась одна старейших жительниц страны

Геральда Сенхаус считала, что прожить более века ей помогло здоровое питание, отказ от вредных привычек и большое количество друзей.

В возрасте 113 лет скончалась вторая старейшая жительница США Геральда Сенхаус, сообщает chicago24online.com.

Она родилась в 1911 году и прожила насыщенную жизнь. В 2024-м году Геральда особенно ценила электричество, санузлы в домах и факт наличия вице-президента-женщины афроамериканского происхождения.

Женщина большую часть своей жизни работала домработницей и няней в белых домах, где сталкивалась с проявлениями расизма. В частности, из-за цвета кожи ей отказали в возможности обучиться на медсестру.

Но это не помешало Геральде помогать другим. Она основала Boston Clique Club - это организация музыкантов и танцоров, которые собирали средства на образование для чернокожих студентов в Бостоне.

Геральда решила внести личный вклад в науку и после своего ухода, завещав свой мозг исследователям Бостонского университета, которые изучают гены долгожительства.

К слову, сама Сенхаус считало, что прожить более века ей помогло отсутствие детей, здоровое питание и отказ от вредных привычек, большое количество друзей и умение отпускать нерешённые проблемы.

Геральда Сенхаус стала для соотечественников ярким примером силы духа и стойкости. 

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