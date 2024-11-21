В России скоро стартуют продажи автобренда Lynk & Co

Продажи авто китайской марки Lynk & Co стартуют в России в декабре. Как уточняют "Известия", на рынок выйдут две модели - это гибридный кроссовер 08 и электрический седан Z10.

Анонс продаж автомобилей состоялся на пресс-конференции компании DreamSmart Russia параллельно с презентацией гаджетов бренда Meizu, который возвращается на российский рынок.

Реализацией автомобилей Lynk & Co заниматься будет дилерский холдинг «Автодом». Цена кроссовера 08 заявлена в 6,99 миллиона российских рублей (около 70 тысяч долларов), седана Z10 - 7,99 миллиона российских рублей (80 тысяч долларов).

По словам директора по маркетингу DreamSmart Russia Евгения Мосунова, в отличие от поступавших в РФ автомобилей по «серым» схемам, эти машины получат русифицированное программное обеспечение с бесплатными обновлениями.

В них есть опция подключения к интернету и интеграции со смартфонами через систему Flyme Link (разработанную Meizu). Гарантия на авто - пять лет или 100 тыс. км пробега.

Длина Lynk & Co 08 - 4820 мм, колесная база 2848 мм. Мощность силовой установки 593 л. с. (905 Нм), разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды.

Электрический седан Z10 (длина 5028 мм, расстояние между осями 3005 мм) выдает 421 л.с., до 100 км/ч он разгоняется за 3,5 секунды и может проехать до 800 км на одном заряде по циклу CLTC.